Пробки парализовали движение в Калуге
Утром в среду, 14 января, заторы образовались на многих улицах города.
На Правом берегу стоят улицы Генерала Попова и Фомушина.
Затруднен выезд из Турынино.
Пробки образовались на улицах Московской, Телевизионной, Гагарина, Кутузова, Тульской, Жукова, Карла Либкнехта, Баррикад, Ленина, Кирова.
Также уже несколько дней подряд стоят дорога между Силикатным и деревней Белой и подъездная дорога от трассы М3 «Украина» в районе Анненок.
Автомобилисты сообщают о зауженной проезжей части из-за снега.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь