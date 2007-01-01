Обнинск
-15...-14 °С
Авто и транспорт

Пробки парализовали движение в Калуге

Дмитрий Ивьев
14.01, 08:48
Утром в среду, 14 января, заторы образовались на многих улицах города.

На Правом берегу стоят улицы Генерала Попова и Фомушина.

Затруднен выезд из Турынино.

Пробки образовались на улицах Московской, Телевизионной, Гагарина, Кутузова, Тульской, Жукова, Карла Либкнехта, Баррикад, Ленина, Кирова.

Также уже несколько дней подряд стоят дорога между Силикатным и деревней Белой и подъездная дорога от трассы М3 «Украина» в районе Анненок.

Автомобилисты сообщают о зауженной проезжей части из-за снега.

