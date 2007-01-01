Обнинск
-15...-14 °С
Пробка на улице Телевизионной в Калуге растянулась почти на два километра
Авто и транспорт

Пробка на улице Телевизионной в Калуге растянулась почти на два километра

Дмитрий Ивьев
14.01, 08:29
0 747
Движение затруднено утром в среду, 14 января.

Машины стоят от «Галантуса» до Пятницкого кладбища.

Также пробка наблюдается на параллельной улице Московской.

дороги
