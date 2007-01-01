Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Более 8 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Калуги
Авто и транспорт

Более 8 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Калуги

Дмитрий Ивьев
13.01, 12:23
0 361
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

После мощных снегопадов, вызванных прохождением циклона «Френсис», в Калуге продолжается масштабная уборка города. За минувшую ночь коммунальные службы вывезли на снежные полигоны свыше 8 тысяч кубометров снега, сообщили в администрации города.

Глава города Дмитрий Денисов отметил, что дорожные и пешеходные участки активно расчищают: расширяют проезды, убирают тротуары и прилотковые зоны, а также обрабатывают поверхности против гололёда.

В работах задействованы дополнительные силы — к уборке подключилась Калужская машинно-технологическая станция, направившая на улицы Калуги, Перемышля и Ферзиково 21 единицу техники.

Новости по тегу
снег
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFzOTVXK3l2V1ptY09OSFFhQ0ZPOFE9PSIsInZhbHVlIjoiYXB5SGRYN0hPUVBkdTZvYVFFOTVKSk9jZU1tbWZlMit6bmRoVVJSWHc0U3dLOGNUbWd3OUxtSzJVQVR1Tm13bmxkNVJ4RWJJR1Bhc0JBMHdHSkdBeElXSVhqNVNUNm5OcUFBS2lyTHNhVWdScXlaMllrZjg4ZUtSMEpGZ1JYY3JwWjBkRW03SnZKTlc2WURPbDV0THdjMXpQZ21lNFpOaTVXS29DRmVpL0xtMHJhR3Qyb1ZvMXJUbENRQVVQMmJvQXVFZW84V1dNOEdXMmJXWTczM2cxOFdvblRDaitoUXlPOHp1OGdsMWJJVFdicjdDelNrWkhHWVRWSXlhSWFMSHRVbjdudjRPcmwzbUpISzlVSlJpWGJ2MTB2RkZxWkVxS0NkWC92UUY0UmZhMnovRWVHNzVxR0d4dW9iQ2N6MjdHUjhSbDRyUFdFbi9ZSTREZ1VubjRDQ1ZBY1VWVXg5dm1nZGJkNGlHK3R5WCtOT0ErMVF3ZzNsYzJPVzdIa2U4dDRwOGJKOGRUeUFxQ1BHaDhqME5UckFNdS9YRzJSU2xMWHlHdmI2Vm5VVlRRdG9QQW5RbWNPRTdCOUxoajlQNiIsIm1hYyI6IjM5ZDc2ZjJkZmE2YTU5MGQ1MDg0YzY2ODRjMjVhNDgyZWFlZWM3NzhlN2E4ZWE4NDNkZWVlZTg2NDcyYzkyYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBkMExxaEZyYjlrK3V3bm9BaHB1MXc9PSIsInZhbHVlIjoiSFBkUGNYMzB3d1JhdmJwcytUVHFVZnlOQVZsbHpkQkthMHd3QldLSDNoODJwWldwZUtMVjlBd3FNZDBvZldrdTFLcWtYT0VaZ3dmSVRZZG14M0ZTZ1ZvRFlGMFFyU00vWERIL2VFRGl3TW01M3NTWG41SVRIaTFCMG5EVzF6M0g0VGVyVjZHVVRZNE1FSWRDNGVRNDMrMkFoemNxMEFaRFJKUkE1YmQvbXo5Ym04bXhHdFAwRGh4OWsveUVtVVJmL1lvSXhQSEtxL0xOMTFNUDUzOWhnUWg3V0p4ZStrY2xibVZBN0YzWEpnNnBTK0xnV0p1QkpBTytnOTVHV0s5ZlhBd1dtaVc1Z2ozaDNqMTBvdUxqMlBnZnpURTVXV0lTSHhkR0R2UFVzVmNnbjRhU0FSWko1bUdKNG1qeG0xbzIrOTM0OU8yMngwUjV6bzU0SFNjR1dBS0hMUFVjd1N4dGtocWw4Y2Z5bDdKOFUwOEoxQkVUbTJvNWl0aWhQZ3graW00STRXQTZZS1BFdmU3ZUsvY0x2VFZVYVV1KzJJVjJ6UWpVenNPS2ZkRWJHOG9TcVl4SlFDcmFFaW5lU1NWZndQMUlTUVlMb21OWUlQcjJubXovSDYwN0hOUFNKcTVjTXpWY1BBNVROa1VLaXVEVXhVTGN6c0ppcVZ6L1FZUnNoS3JnenpUREVEUHN4VmlIS25UK0g5d0dPelZuaG94TW8yTWV4cmxHRXZJYjB5djF2eG5ZVXRYeHVlWFRSQUNuUm4ya0piWjI4TWk2R0YrSHNHbW9zQW1UYmQ2VzBqZTk2ckd3Zm1NalhoTmFWMWoxL2pFb3dXY205aWVHN2dXMiIsIm1hYyI6IjA1Y2IzNmY0MzM2ZTk1ODZjNGExZGIyZmYxYTBiM2M1ZGFmMDlkMmYyMDBiOTJlMDlhZGJiZWQwY2Q4ZTliMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+