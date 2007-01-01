Более 8 тысяч кубометров снега вывезли за ночь из Калуги

После мощных снегопадов, вызванных прохождением циклона «Френсис», в Калуге продолжается масштабная уборка города. За минувшую ночь коммунальные службы вывезли на снежные полигоны свыше 8 тысяч кубометров снега, сообщили в администрации города.

Глава города Дмитрий Денисов отметил, что дорожные и пешеходные участки активно расчищают: расширяют проезды, убирают тротуары и прилотковые зоны, а также обрабатывают поверхности против гололёда.

В работах задействованы дополнительные силы — к уборке подключилась Калужская машинно-технологическая станция, направившая на улицы Калуги, Перемышля и Ферзиково 21 единицу техники.