Обнинск
-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге решают, как пустить школьный автобус в деревню Воровая
Авто и транспорт

В Калуге решают, как пустить школьный автобус в деревню Воровая

Евгения Родионова
13.01, 12:50
0 342
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 13 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о работе школьного автобуса в деревне Воровая.

— Подскажите, пожалуйста, когда пустят школьный автобус в деревне Воровая? - написала женщина.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Коллеги из администрации школы №33 сообщают, что дорога в районе деревни Воровая приведена в порядок, но для школьного автобуса ширина расчищенной трассы, к сожалению, недостаточная. Сегодня директор будет решать этот вопрос вместе с автопарком и коммунальными службами, чтобы в течение этой недели автобус вышел на маршрут.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlcyVWhSZzZyTDhVRzUyRGVWbFR5RVE9PSIsInZhbHVlIjoiRmxnMVV2eHdOR2NJRnBkdXF3cG5NUUN6N2tMbGdsVHJLRkc3d0VDdkRSVjdsY1ZzWnMrZ2RGYjRIZm5MTm80ZTJuTHA2UDBLYU1hV2IxbnowRmx0cEx0K0FISTc1MXRDYkNqWmZISlZ3REVSNVVSbjRRRTVKTGtpTFdvMnR3NXJTU2lZbFBLUkZ1MGtVSDFNU0ZnZXlOL2ZhTkZhS1pzcjRSVXJHaW9sdjRXcDdTTFk3bnkyQTVBTmp0OVRLVjlNV1BITkpuaFdibEExcTZ1YUFOakVIREc4SUcwUEtTRmRHYitIVDJvQmdVSTNEa24ralkyTjhDbW5Ndmd6SExlZDkzT3duS0ZNMVZuQ3ppbVpDRVROTFVIVCs2aWlRU0pvTCtqVGtoRzhrN0h3WUtEckJvYzhSN2JMZDdjY1AyMFc0WjVLcGpydlZGbEhGaVZSK1lCRDhrTFZpa21hdE9hcnMvNHM4Q2tnSnhxZzhUMjZPdXo2dFdvQkd3QXczUUJ5ckltZFU0MEpVbjBnUUw1eVQvQ1JUbGljWjd4Q2RUM1g1eEI3aHlOU0o0aGlsMTU2L3BmSU9yRnpXM3ByS0ptbyIsIm1hYyI6IjZjNGIyN2VmYzU0ODgyMmVhZjk2YmYxMjBiNzRhZTAxYjI3MDRmNDM4N2E4MjJjODNjY2UyMDkwZTkzMDMyMjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVuOGRYdHdyS1MrUGtMWXdFQlZKQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiMm5mUE5UNWhMMWthZUNUUjRZbVFhZ2dqTGJESVdINWtJTC9TcW16eUc2aWFydjVkQUMzZ0QyazhhT3hSUEJhTFF5MjRaekZrTlJhNmdJbzRVZEg1SXhtLzF3RVZWd1JHbnFBdnlMNi9mMGR2cGlSOFpZNTRFanE0RFlDdk56UmgxZEMzZ3lpWlR6bGlXeS9Mby9nWHFLWHJrK0dxY1VwSHdWOHZKK1lkcm15ZkIxMjdrSE1RRFVPTEl6YWFHbkx1a3VQa2FmeXhyTFdyQm1CU210eTA4ejBHWVlCR2plZmlPTVBYZU9YdHVVbkI2aW1VYmw3V01nNkxzSnRvSGRMMThyRm11d3lqa0VEWStiWW4wS1IzcS9vMlBNelNFN2dkV2ZNcldqWkczT0F1ZUZoTU9NNU8rWWVZNVh2Z09Ldi9RdVhaSm5VYkZoUHBraUsrMmFlR2s1Zi84cHpldE1YMXBrN3Z2Q29xbm5MeFdCUmhDWm84b1pSeHRMUThNR0I0aFBHZVVTc2JpYjIxRGhaeXJwVldjS1FzdlVnNUFvWWIweWlmUGNWb0s1b3cwV0JjWThqcUdYbmloWkVKUSt4MGRWbzV0TGwwVTdBaXRKd3dJZkFnYWd3alZpNTBSQ0lEalQwbThmZzBLbzBpa2hubGZNMmMvTHowd2M5TEQzcnFyckpIVHQvNVFEaVF4Y3RGVkQ0SWI5WUFsL3NIdDJkczhwbTlCckNabTBHYjdxU3R6ekZUVjhTNE9PMjVYdWFKVVRERjhxRmlMdE9aa0dyYzNMakZZQ1JpZnF3SnExUlVSdS9ZZTV4U0R5bW5Hd3BlYjVsMDNRN0o3amgzblhKSSIsIm1hYyI6IjlkZDE3OTFmNzBkYTAzZDkyNGI5OTM3NjEyNTUwYTI4OTM5NTdiMTcxZDFhMDQzYWYxMjhkNzM4MzcwNTc2NTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+