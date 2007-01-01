В Калуге решают, как пустить школьный автобус в деревню Воровая

Во вторник, 13 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом о работе школьного автобуса в деревне Воровая.

— Подскажите, пожалуйста, когда пустят школьный автобус в деревне Воровая? - написала женщина.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Коллеги из администрации школы №33 сообщают, что дорога в районе деревни Воровая приведена в порядок, но для школьного автобуса ширина расчищенной трассы, к сожалению, недостаточная. Сегодня директор будет решать этот вопрос вместе с автопарком и коммунальными службами, чтобы в течение этой недели автобус вышел на маршрут.