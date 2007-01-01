Обнинск
-15...-14 °С
Авто и транспорт

Калужанке объяснили причины задержки автобуса №17

Евгения Родионова
13.01, 12:09
0 511
Во вторник, 13 января, калужанка рассказала о проблеме с работой маршрута №17 в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в понедельник вечером невозможно было уехать из центра (с остановки на улице Кирова) на Терепец.

— Вчера вечером с 17:15 до 18:20 не было ни одной единицы транспорта маршрута №17. При звонке в диспетчерскую ответили, что в этот день на маршруте было всего два троллейбуса и ни одного автобуса! Сказали, что такое расписание составили сменщики. Что за издевательство над жителями Терепца? В таких погодных условиях и так транспорт еле едет, а тут его ещё и в принципе нет на маршруте! Зато автобусов №9 проехало три штуки! Пожалуйста, повлияйте на такое бесчеловечное отношение к жителям Терепца! Невозможно час на морозе транспорт ждать! - написала о проблеме местная жительница.

— По информации специалистов Управления Калужского троллейбуса, вчера маршрут обслуживали четыре троллейбуса и два автобуса. Ввиду дорожной обстановки транспорт двигался со значительным опозданием, - прокомментировали в Администрации города Калуги.

