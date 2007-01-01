Афиша Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге припаркованные машины перекрыли дорогу троллейбусам
Авто и транспорт

В Калуге припаркованные машины перекрыли дорогу троллейбусам

Дмитрий Ивьев
12.01, 16:10
1 1040
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

«Управление калужского троллейбуса» сообщило, что 12 января электрический транспорт не смог проехать из-за припаркованных машин на кольце у микрорайона Веснушки.

Маршрут №18 пришлось сокращать – он ходил только до сквера Мира.

Водители бросили свои авто на проезжей части под троллейбусными проводами.

- Убедительно просим владельцев автомобилей не оставлять свой автотранспорт на проезжей части и не затруднять проезд общественному транспорту! – говорится в сообщении УКТ.

Новости по тегу
транспорт снег
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilp1N0RmVXo0K0F4RzRJVkYzR1hpSHc9PSIsInZhbHVlIjoiU2FHTFZoN05zZ21MajhCTFp4RHU2Vi9IUVpFUElacHZzL0hQV3NjY0RJakNIT21vU1NVTWhyajRDWWdsRDJIZkpOczNwL0p6R2swTnE2R1dWWXV6RnVIUDhPckM1bEJIS3ZXUGZGd1lNamxkdU5ERmM4NEsvYlJieDZycmZ6Mk9mMEovV2JWYTA5c0tmSkVpNWl5YWtJVUtQalExSVZUNWVoSWFlR1U3RFIreUgvRmtaTnhQdUIwc1FmRGhEZXg1a0JWUVZOK1NscnhWTndsc0RVOVBna21xcWdTWlNURzdzM0xhOEs3OGtkVTZsSTZhSDMyR1g0bDVSaWZwYk5tR2dGdElWL1pVTEhFNE1pcnplWGZsNld0SStDVTJLUnNZWllrN2V6MlpWNTRBNFRsZ3UvZ2NyWlhOLzcra0l3R2ZYZXBNRHBVMTh2OGtXVlpmTVBXZjNzNUZ3QU9ETGlZQ2FLNXFaME9kQ1U4YnByYWJDWm5xYkFTRHFCaFh2dU1MMGJaUFZQS2F3UjhYUTBpNzdYdnc4Ujd6bWJrRmw4SVYyVkJaam9hbEFTdVhkSCtnQVRxNzUyMDh5UnQweXI1dyIsIm1hYyI6ImFkYThiZTliN2QxYTRjNGRiMzg5MzQyYzU5NTI3OGI1Yjc1NWRkYmRjM2ViOGNiYmYwNmFhNjM3M2U0NTUyZjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdCOVB0Z05hZEgzaGFLMjEwRGc2Ymc9PSIsInZhbHVlIjoiMGdMeEdHNEJnYllxWEk4bENzSmlvRUJod2hZU25xdTUrdGVMNW5TNENuOTNLclZxZUp1SVVKREs3bG9QQmtBNmcvbVc4SVM3MW9Tc3VkaWt4SjhRTTViUm5tSlN0OENqYkllSStIU051MG9uNVdyQTZ1Tlgvd09BWlZ2aXh2cGdUMkg1ZXJlZ2VkMU4wZG9tRHFtRVdkd3BHZ0thOTREOXNqNWdWNlVFYzJiVjNWWk1UaHZ2Zlk0MktjZXJpR3g4alZhZENybFZRNU85VHVaU2YzeEpKM0pvNjVpemJCYjBMWjdJWTFxNTU0UzZKTmRBaHFuRWJCVFJXQWtVVWxuT1c5UW92bmdSRnEyNkpaS0VoTXl0cVFweDNMUHRMZXd6d1RFN3ZzcWpmZURQTXpMM0VZcjArNE5NNFAvcExHUENUcWNGaG1vVkhoUTlOVHBpc3JuQWpQTjFVcEFoV0ZCRDk4THh4Rnp2SnNBb0xjL2UxOHpsNGp3anZBM1UvZ0p0azJGWS8zaEVOTWlnRFlqS1Zlc0M2SlZZRElLeExzelk1blVUTncwcHYvZHYydi90bXdGM25ZQkhmcGNtczNWaHdUSFRWV3R5SlhVWjR2VEljeURJVjlOU3FCR0ZibjdGZGJZSTI5SVJJSUNtczlHWDNEbk4rMFVEQ3RHWFM1dlVCSkdiVnBPSjMrM280WCs1aFptU2JsZWE5c2hVQTNPTGpKUWZHR2t4ckhVVm05K21PYmFlNjUzdFV3RXhRTnovYjNpbVhPSThrZDRrQzFpUjA0eURWclF1UXNsNldMQXdWbUswNDlITmNFd0oyUXYyc1E2S1Z4bTB2dDBSb2IyYSIsIm1hYyI6IjNkOTM5YTc3ZjZiMmZmZDU1N2Y5ZDVjMTRkYTcwMzliNjA4YWQyY2ViMmZmNDk0NGJmOTVkYTg4OGNhMjEwOTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+