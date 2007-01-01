В Калуге припаркованные машины перекрыли дорогу троллейбусам
«Управление калужского троллейбуса» сообщило, что 12 января электрический транспорт не смог проехать из-за припаркованных машин на кольце у микрорайона Веснушки.
Маршрут №18 пришлось сокращать – он ходил только до сквера Мира.
Водители бросили свои авто на проезжей части под троллейбусными проводами.
- Убедительно просим владельцев автомобилей не оставлять свой автотранспорт на проезжей части и не затруднять проезд общественному транспорту! – говорится в сообщении УКТ.
