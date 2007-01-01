В Калуге Правый берег рискует остаться без троллейбусов

Фото: УКТ.

Маршрут №18 могут сократить – он может разворачиваться на сквере Мира.

Всему виной последствия снегопада и большое количество припаркованных машин на проезжей части.

- Из-за обильного количества снега проезжая часть дорог сузилась, а оставленные на обочине машины сделали проезд для общественного транспорта невозможным на ряде улиц, - прокомментировали в «Управлении калужского троллейбуса». - Движение по 18-му маршруту в течение дня может осуществляться по укороченному маршруту до сквера Мира.

Ранее сообщалось, что автобусы №29 не заезжают на улицу Бориса Литвинчука, а автобусы № 25 и № 72 – на Минскую.

- Убедительно просим владельцев автомобилей не оставлять свой транспорт на проезжей части и не затруднять проезд общественному транспорту, - говорится в заявлении УКТ.