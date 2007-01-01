Афиша Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В калужской деревне дети остались школьного автобуса
Авто и транспорт

В калужской деревне дети остались школьного автобуса

Евгения Родионова
12.01, 13:23
0 539
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в воскресенье, 11 января, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в деревне Воровая отменили школьный автобус.

— Почему отменяют школьный автобус в деревне Воровая. Как добираться детям? - написала женщина.

— Коллеги из автопарка организации «Школьный автобус» пока не дали разрешение на выезд автобуса к деревне Воровая. Мы сообщили в автопарк о том, что дорога регулярно расчищается специальной техникой. Сегодня до конца дня состояние дороги ещё раз проверят и примут окончательное решение об организации подвоза, - прокомментировали в Министерстве образования и науки Калужской области.

Новости по тегу
снег
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpTbm9nSzd6aTNpS0tDRHk3eVJYbEE9PSIsInZhbHVlIjoicVBQTnQ1Y1pzMzA0ZmRRR1pObmRXVjExWWtNSFFKanpyd09NL0pORThNeFg0TTBPTmlZbnlsZUtORzlLd0FrUFVHQ3YwOXI1bWJVTU9ydHU4QjJnd1lIQktYaXNiNDVicG9LN0VEelJsdjJSRlErc1Z4TFQvampmVk1Rb1dKYnMybStYOWNldnA0MHVLQmo4TGJrUE90SWR0bjBBeWZrRDhROUxoREVRZmdidlFDSThNQ1o1YlA5WG1HZHRub1hzeFczOW81cXdxRkhyTlYrbzYyZ3RmeTNFclRYY1pCbnkxb1h6QWN0eTFJZnhVb21kZVI1NXlicitYOURES3lYZ1RTellOV3RGT3QxZWxwc1gzN1Z5T3BDTmlXWnhzamhJZjJUSDBwenFPY0VwUnZMZFpzcUN2d0pTaGNJQlIwdCtWWUlLL2pMZUV6VHFUK1pobkZDNjZrV1lMdEoxWDUzcC82MHJJRnl1UUw0aWdsUUZTcUtTTlRmM0xtS1lIZmFnVmZPcFY3cjFsNlhYaXIzT1F2VkxQWUVxYzNkNVpMOUZoZGNvU29wS3ZSSmVaY29VNVVaQVRBUGZ6YVBOeCtlYSIsIm1hYyI6IjY5NzMxYjZhYWY1NzM3MTkyODBmNWIyMjAyMzEwYTU1ZTAxMmFlZjE2OTZlZjU0Y2Q4OTgwM2RiNmNkYjlmYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkltVWY5bWhTK0QyVDlna2cxTHBSdlE9PSIsInZhbHVlIjoiWjdHYnA4eit1dHZiejB0MXd1RkxTc1B0VFltMERsdjhUaUpsNnF0bGFUd1Awck4xUG5rc1FxcnlzcEM1QzRxWEpTTldTUEljVXlFbVVIWmFVVjhTUjByMGlocHhOZFZKeWRkMi9OUjJHMEEwMjQ3YkpOZnlSWkk3L0NWN3p4K0RoOHpMSWRWSWhnTGpWSitBb216ekY3WFI2TUJFWm9DckVpbGNIYWd0YnlHQ1pOVEttbXFyMW04MysyYUUvSUpZVFYrVGh6WnZSR1VmdENNUmIrQkxhZDZCQy93S0o4eWJKcVYrM1dXNHpFMVVVVU1JREgzL1NxcHhOQWJlQ0czRnJnN3pLeDg4OTk4QzkxdjZkUG8zUTBuU0dhekJncTlUTEM4ODVQREdjRTRHVkdmdWc2TjR4bjBnSXdORHlVRC85aUdkQVZJTFB3amxIU2RCdXlEVGRlNHo3NmF5VkZpbjVZaGRoU0dYVW9tdjdVMWJRS3A1VkRtdjdaVnNNNXo3b2VUcVQ4WmhHT1NFYkhyZ2V6a0dpV0ZVQ2IyL0JZUzduTU44b3JpUUVGdTJvL1F0VDc1OTA4c0RYR0pxQjd2L1pYYkpqQTJ1TlRFUlNlL0xTK2lDazdVbk1LZ0pZa2Fnb1VyT01FQWZaek0wc1pNSGl4aVJPMTBmdm13VXBvVm44a2xUQU1EK0poS09ab0lKaHlETmpyNkUvMTVsTGdHUWdESDVQa2Fxd1ZORGMwYWxxc0JOZDA1M2xjNG5VanVuVFRBekp1RldnWUZ1dUZPTTJSMXg1MmFGS3dPMzNXYnpmWHVLaWJydlhaQStaOHZCZzlGTG5acjZqUVJKZjAyMiIsIm1hYyI6IjY5NzkwOWE2N2I0NzNlZjBlZGMwNzhmMjA5MTUyYTEwNDIzMGQyYjQ1YmRlNDE2MDM4YTlkOWY0OGJkM2FkNTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+