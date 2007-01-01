В калужской деревне дети остались школьного автобуса

Об этом в воскресенье, 11 января, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в деревне Воровая отменили школьный автобус.

— Почему отменяют школьный автобус в деревне Воровая. Как добираться детям? - написала женщина.

— Коллеги из автопарка организации «Школьный автобус» пока не дали разрешение на выезд автобуса к деревне Воровая. Мы сообщили в автопарк о том, что дорога регулярно расчищается специальной техникой. Сегодня до конца дня состояние дороги ещё раз проверят и примут окончательное решение об организации подвоза, - прокомментировали в Министерстве образования и науки Калужской области.