Авто и транспорт

В Калуге чиновники рассказали, когда ждать автобусы на маршруте №41 в Турынино

Евгения Родионова
12.01, 11:54
0 676
В понедельник, 12 января, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по работе по маршрута №41 в микрорайоне Турынино.

По её словам, ранее обещали увеличить количество автобусов на маршруте.

— Где обещанные автобусы на №41 маршрут? Три дополнительных до Нового года обещали и после, но в итоге мы сегодня даже одного не дождались, опоздав на работу. Сколько можно издеваться над жителями такого большого микрорайона? Автобусов нет, поликлиники взрослой нет, но продолжают строить дома и обещать! - написала горожанка.

— На маршрут №41 планируется выпуск 15 автобусов. Запуск будет проходить поэтапно - начиная с первого квартала этого года, - прокомментировали в Администрации города Калуги.

