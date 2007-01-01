В Калужской области дети не могут доехать до учёбы из-за отмены автобуса

Об этом в понедельник, 12 января, рассказала жительница СНТ «Ветеран» Малоярославецкого района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, полное отсутствие общественного транспорта в районе негативно сказывается на праве детей на получение образования.

— До 1 января 2026 года в городе курсировала коммерческая маршрутка №7, конечный пункт которой был рядом с нашим домом (около 200 метров). Но с января этот коммерческий автобус исчез с маршрута, отрезав многих людей от детских садов, школ, поликлиник, магазинов, аптек. В моей семье трое детей, они обучаются в образовательных организациях младший сын учится в третьем классе школы, старшие сыновья в Обнинском колледже. До школы от нашего дома расстояние более двух километров и идти пешком с учётом возраста ребёнка это более 40 минут. Старшие дети добираются до места учёбы на электричке, но до вокзала расстояние четыре километра и идти пешком не менее одного часа. Я не могу добраться до работы, дети вынуждены пропускать занятия, - описала проблему женщина.

Администрация Малоярославецкого района прокомментировала ситуацию:

— К сожалению на маршруте уволился водитель, перевозчик ищет подмену. Сегодня вопрос возобновления движений транспорта по маршруту номер №7 будет решен.