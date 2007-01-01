Калуга встала в больших пробках в первый рабочий день

Фото: Яндекс.Карты.

Движение по всему городу затруднено утром в понедельник, 12 января.

Трудно проехать на Правом берегу, по дороге из Турынино, подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в Анненках, дороге между деревней белой и Силикатным, по улицам Московской, Кирова, Ленина, Набережной, Жукова, Грабцевскому шоссе и другим.

Напомним, на прошлой неделе город завалило снегом. Его уборка еще далека от завершения.