Калуга встала в больших пробках в первый рабочий день
Авто и транспорт

Калуга встала в больших пробках в первый рабочий день

Дмитрий Ивьев
12.01, 08:36
0 657
Фото: Яндекс.Карты.
Движение по всему городу затруднено утром в понедельник, 12 января.

Трудно проехать на Правом берегу, по дороге из Турынино, подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в Анненках, дороге между деревней белой и Силикатным, по улицам Московской, Кирова, Ленина, Набережной, Жукова, Грабцевскому шоссе и другим.

Напомним, на прошлой неделе город завалило снегом. Его уборка еще далека от завершения.

