Калуга встала в больших пробках в первый рабочий день
Движение по всему городу затруднено утром в понедельник, 12 января.
Трудно проехать на Правом берегу, по дороге из Турынино, подъездной дороге от трассы М3 «Украина» в Анненках, дороге между деревней белой и Силикатным, по улицам Московской, Кирова, Ленина, Набережной, Жукова, Грабцевскому шоссе и другим.
Напомним, на прошлой неделе город завалило снегом. Его уборка еще далека от завершения.
