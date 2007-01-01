Афиша Обнинск
В Калуге без предупреждения сократили маршрут популярного автобуса
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге без предупреждения сократили маршрут популярного автобуса

Дмитрий Ивьев
11.01, 09:46
0 1044
Читайте KP40.RU:
О проблеме сообщили жители Правобережья.

- Почему в Кошелеве автобус 29 доезжает до поворота на Луканиных, но дальше не едет по ней, а разворачивается и едет обратно? – задается вопросом местный житель. - При этом люди не в курсе такого изменения и долго стоят на остановках по ул. Луканиных, ждут транспорт.

После этой жалобы в соцсетях ситуацию прокомментировали в администрации Калуги.

- В связи с сужением дороги из-за снега и большого количества припаркованного транспорта проезд маршрутки там временно ограничен, - говорится в комментарии администрации. - Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Новости по тегу
транспорт снегопад
Партнёрские новости
Новости компаний
