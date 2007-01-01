Афиша Обнинск
В Калуге просят убрать машины с восьми улиц для вывоза снега
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге просят убрать машины с восьми улиц для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
10.01, 20:14
Работы пройдут в ночь на воскресенье, 11 января, сообщили в управлении городского хозяйства.

Водителей просят не парковаться на следующих участках:

  • площадь Московская, продолжение работ,
  • ул. Степана Разина, продолжение работ,
  • ул. Кирова,
  • площадь Победы,
  • ул. Вилонова,
  • ул. Комсомольская Роща (район поликлиники),
  • ул. Театральная,
  • ул. Достоевского, продолжение работ.

