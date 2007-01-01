В Калуге просят убрать машины с восьми улиц для вывоза снега
Работы пройдут в ночь на воскресенье, 11 января, сообщили в управлении городского хозяйства.
Водителей просят не парковаться на следующих участках:
- площадь Московская, продолжение работ,
- ул. Степана Разина, продолжение работ,
- ул. Кирова,
- площадь Победы,
- ул. Вилонова,
- ул. Комсомольская Роща (район поликлиники),
- ул. Театральная,
- ул. Достоевского, продолжение работ.
