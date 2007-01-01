Автобусы вернулись на дороги Калужской области

Сегодня рейсы по межмуниципальным маршрутам выполняются по расписанию, сообщил 10 января министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- Однако продолжаются работы по ликвидации последствий циклона, поэтому возможны задержки и изменения в графике движения, - пояснил он. - Водители работают в сложных дорожных условиях. Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать неудобства.

Также он прокомментировал жалобы пассажиров на нерасчищенные перроны на Калуге-1.

- Попросил коллег из РЖД провести оперативную уборку в зоне свой ответственности, - заявил министр.