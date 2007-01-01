Афиша Обнинск
Глава Калуги призвал жителей выйти на уборку снега

Дмитрий Ивьев
10.01, 10:44
Ситуацию в областном центре утром 10 января прокомментировал Дмитрий Денисов.

- Сегодня муниципальные служащие вновь выйдут на уборку снега, - заявил он. - Призываю всех брать пример. Даже расчищенный проезд во дворе – это большой вклад в безопасность и комфорт нашего города.

По словам Денисова, к уборке активно подключились предприниматели – расчищаются ступени, пандусы, навесы и прилегающие территории у магазинов и торговых центров.

На улицах города задействованы 113 единиц спецтехники. За прошедшие сутки использовано 342 тонны песко-соляной смеси и 32 тонны реагента. С улиц вывезено 6 605 кубометров снега.

