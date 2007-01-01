Калужане вынуждены идти по сугробам на перроне

На Калуге-1 их не чистят.

Мощный снегопад, задержавшийся в Калуге на два дня и, наконец, прекратившийся, доставил немало проблем в том числе и пассажирам железнодорожного транспорта, которые вынуждены страдать от нерасторопности работников вокзала «Калуга – 1»

- После снегопада еле вышли с экспресса, платформа совсем нечищена, люди передвигались гуськом по протоптанному снегу, - пишет нам наша читательница Ирина С. - Еще поток людей шёл на встречу чуть зазеваешься и упадёшь на пути. Безобразие, РЖД совсем не уважает своих пассажиров!

Напомним, как мы уже писали ранее, сегодня утром поезд «Иван Паристый», который идет в Москву из Брянска через Калугу, застрял на станции Сухиничи-Главная на полтора часа, хотя остановка там рассчитана на 4 минуты. При этом пассажирам работники поезда так и не объяснили причины задержки.