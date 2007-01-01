«Иван Паристый» вместо четырех минут застрял в Сухиничах на полтора часа
Вынужденная остановка поезда Брянск-Москва случилась на станции Сухиничи-Главные 9 января, в пятницу
Как сообщает ресурс "Брянская губерния", поезд должен был стоять на станции четыре минуты и тронуться в 8:12. Однако задержка составила около полутора часов.
Причины остановки пассажирам не объяснили.
Вероятные обстоятельства связаны с погодными условиями и обледенением токонесущих магистралей.
