Забудь об экономе: цены на такси в Калуге два дня держатся в красной зоне
Как мы уже писали, в разгар буйства циклона «Фрэнсис» Калугу замело снегом по колено.
Как следствие, многие автолюбители оказались в снежном плену, причем, еще со вчерашнего дня.
Это неминуемо сказалось на ценах агрегаторов такси. Они улетели в красную зону высокого спроса, а если и выходят из нее, то только в желтую и ненадолго.
Мало того, калужане сталкиваются со случаями, когда на самом популярном тарифе «эконом» попросту не находится машин и приходится вызывать более дорогой «комфорт».
К примеру, наша читательница прислала скриншот поиска машины от Пухова, 1 до Московской, 255 – это район Середы. На «экономе» стоит красноречивый прочерк, а на «комфорте» поездка длинной чуть более четырех километров стоит 603 рубля.
Мы провели эксперимент и посмотрели, сколько будет стоить поездка с разных концов Калуги до Банка России на Ленина, 76 (ну да, любим мы иронию).
И вот что получилось
В сухом остатке имеем: если вам удалось вызвать такси по цене ниже 600 рублей - вам повезло. Еще мы заметили, что стоимость «эконома» от областной больницы оказалась выше цены «комфорта».
В общем, следуем совету и едем на общественном транспорте.