Забудь об экономе: цены на такси в Калуге два дня держатся в красной зоне

Циклон и непогода взвинтили стоимость проезда, а на тарифе «эконом» периодически не находится машин.

Как мы уже писали, в разгар буйства циклона «Фрэнсис» Калугу замело снегом по колено.

Как следствие, многие автолюбители оказались в снежном плену, причем, еще со вчерашнего дня.

Это неминуемо сказалось на ценах агрегаторов такси. Они улетели в красную зону высокого спроса, а если и выходят из нее, то только в желтую и ненадолго.

Мало того, калужане сталкиваются со случаями, когда на самом популярном тарифе «эконом» попросту не находится машин и приходится вызывать более дорогой «комфорт».

К примеру, наша читательница прислала скриншот поиска машины от Пухова, 1 до Московской, 255 – это район Середы. На «экономе» стоит красноречивый прочерк, а на «комфорте» поездка длинной чуть более четырех километров стоит 603 рубля.

Мы провели эксперимент и посмотрели, сколько будет стоить поездка с разных концов Калуги до Банка России на Ленина, 76 (ну да, любим мы иронию).

И вот что получилось

В сухом остатке имеем: если вам удалось вызвать такси по цене ниже 600 рублей - вам повезло. Еще мы заметили, что стоимость «эконома» от областной больницы оказалась выше цены «комфорта».

В общем, следуем совету и едем на общественном транспорте.