Калужан предупредили о возможных перебоях в движении рейсовых автобусов

В четверг, 8 января региональное министерство транспорта сообщило, что с 9 по 12 января 2026 года выпуск рейсовых автобусов по межмуниципальным маршрутам может быть ограничен
Михаил Тырин
09.01, 09:25
0 618
Читайте KP40.RU:
Причина ограничений - обильные снегопады и необходимость очистки дорог общего пользования.

Калужан призывают воздержаться от поездок до нормализации ситуации.

Также сообщается, что дорожные службы задействованы на снегоуборочных работах в полном объеме.  

