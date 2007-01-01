Калужан предупредили о возможных перебоях в движении рейсовых автобусов
В четверг, 8 января региональное министерство транспорта сообщило, что с 9 по 12 января 2026 года выпуск рейсовых автобусов по межмуниципальным маршрутам может быть ограничен
Причина ограничений - обильные снегопады и необходимость очистки дорог общего пользования.
Калужан призывают воздержаться от поездок до нормализации ситуации.
Также сообщается, что дорожные службы задействованы на снегоуборочных работах в полном объеме.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь