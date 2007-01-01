В Калужской области осудили мужчину за использование поддельных водительских прав

В субботу, 3 января, прокуратура Хвастовичского района сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 20-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, он виновен в приобретении, хранении и использовании поддельных водительских прав.

— В феврале 2024 года мужчина на одном из сайтов нашел объявление о получении водительского удостоверения без сдачи соответствующих экзаменов. Находясь в Москве он за деньги приобрел у неизвестного мужчины поддельное водительское удостоверение на свое имя. В августе 2025 года он предъявил его инспектору ГАИ. Проверка показала, что удостоверение с указанной серией и номером выдано иному лицу, мужчине удостоверение никогда не выдавали, - пояснили в ведомстве.

Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.