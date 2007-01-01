Калужских водителей предупредили об опасной погоде

Госавтоинспекция Калужской области 1 января напомнила автовладельцам о необходимости сохранять внимательность при управлении автомобилем в условиях неблагоприятной погоды.

В пятницу, 2 января, в регионе возможен сильный снег.

В связи с ухудшением видимости и скользким покрытием инспекторы настоятельно рекомендуют избегать резкого торможения и совершать манёвры только убедившись в их безопасности. Важно строго соблюдать скоростной режим, а перед поворотами — заранее снижать скорость без экстренного торможения.

Водителям следует передвигаться с включёнными внешними световыми приборами, а в туман, дождь или снегопад — использовать противотуманные фары. При недостаточной видимости необходимо снизить скорость до безопасного минимума и включить аварийную сигнализацию.

Также ГАИ напоминает о соблюдении безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями. Вблизи пешеходных переходов нужно заранее снижать скорость и быть особенно внимательными к пешеходам.