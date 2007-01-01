Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге изменился режим работы светофоров на перекрёстках

Евгения Родионова
30.12, 14:00
0 280
Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в пресс-службе МВД по Калужской области.

По словам пресс-службы, в Калуге на перекрестках улиц Кирова – Московская и Кирова – Ленина, а также на перекрестках улиц Заводская – Хрустальная и Фомушина – Новоспасская изменился режим работы светофоров.

— Теперь зелёная стрелка в дополнительной секции, разрешающая поворот налево горит не вместе с зеленым сигналом в основной секции, а только с красным, - рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Новости по тегу
авто и транспорт
