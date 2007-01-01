Афиша Обнинск
Авто и транспорт

Минтранс рассказал об изменениях в расписании электричек на 1 января

Евгения Родионова
30.12, 13:00
Во вторник, 30 декабря, Министерство транспорта Калужской области сообщило об изменениях в расписании электричек на 1 января 2026 года.

Обратите внимание:

— поезд № 6155/6156 Москва – Калуга-1 в 10:15 из Москвы отменен. Ближайшие отправления из Москвы в Калугу отходят ежедневно в 9:05, дополнительно «Экспресс» по выходным и праздничным дням в 9:39

— поезд № 6109/6110 Калуга-1-Москва в 13:02 из Калуги отменен. Ближайшие рейсы из Калуги в Москву - ежедневно в 12:33 («Экспресс») и в 14:15 — поезд № 6165/6166 Москва – Калуга-1 в 22:50 из Москвы теперь следует до Малоярославца. Ближайшие поезда из Москвы в Калугу - в 21:12 и в 3:43 ежедневно

— поезд № 6101/6102 Калуга-1 - Москва в 02:35 теперь следует в 4:45 из Малоярославца. Ближайшие поезда из Калуги в Москву отходят ежедневно в 04:20 («Экспресс») и в 05:10

