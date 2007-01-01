В Бабынино арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду

Во вторник, 30 декабря, прокуратура Бабынинского района сообщила о наложении ареста на автомобиль.

По данным ведомства, водитель автомобиля управлял им в состоянии опьянения.

— В ноябре мужчина, не имея права на управление транспортным средством, передвигался на своём автомобиле. На автомобильной дороге посёлка Воротынск Бабынинского района его остановили сотрудники ДПС, - уточнили в прокуратуре.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Суд наложил арест на автомобиль.