В Бабынино арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду
Авто и транспорт

В Бабынино арестовали автомобиль мужчины за пьяную езду

Евгения Родионова
30.12, 10:15
Во вторник, 30 декабря, прокуратура Бабынинского района сообщила о наложении ареста на автомобиль.

По данным ведомства, водитель автомобиля управлял им в состоянии опьянения.

— В ноябре мужчина, не имея права на управление транспортным средством, передвигался на своём автомобиле. На автомобильной дороге посёлка Воротынск Бабынинского района его остановили сотрудники ДПС, - уточнили в прокуратуре.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело. Суд наложил арест на автомобиль.

