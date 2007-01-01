Афиша Обнинск
Калужские чиновники объяснили, почему в троллейбусе грязные окна
Авто и транспорт

Калужские чиновники объяснили, почему в троллейбусе грязные окна

Евгения Родионова
29.12, 19:30
Ранее мы писали о просьбе калужанки рассказать о грязном троллейбусе в Калуге.

По её словам, в троллейбусе по маршруту №1 грязные окна и двери.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Окна в троллейбусе загрязняются вследствие интенсивной эксплуатации в сложных погодных условиях. Маршрут начинает работать уже в 5:30 утра, и к 8 часам утра транспортное средство успевает перевезти несколько сотен пассажиров. Сейчас на улице стоит слякоть: снег, грязь легко заносятся в салон на обуви и одежде пассажиров. Кроме того, брызги с дороги попадают на внешнюю поверхность окон, особенно при работе в таких погодных условиях.

— Важно отметить, что весь подвижной состав УКТ (Управление калужского троллейбуса) проходит обязательную комплексную мойку каждую ночь - в том числе тщательную очистку стёкол, кузова и салона. Однако уже в первые часы утреннего рейса, особенно в условиях повышенной влажности, слякоти и высокой пассажирской нагрузки, на окнах неизбежно появляются новые загрязнения. Таким образом, наличие грязи на окнах в дневное время - не результат пренебрежения уборкой, а объективное следствие интенсивной работы общественного транспорта в реальных городских условиях, - добавили в Управлении городского хозяйства.

