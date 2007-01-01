В Калуге перекрыли проход в тоннеле под железной дорогой

Об этом в понедельник, 29 декабря, написал калужанин в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, на улице Грабцевское шоссе перекрыли решёткой в тоннеле проход под железной дорогой.

— А зачем перекрыли решеткой проход в тоннеле под железной дорогой? Кому-то так сильно мешает, что люди там ходят? - написал горожанин.

— Это техническое сооружение - водосток. Для перехода через железную дорогу воспользуйтесь, пожалуйста, специально оборудованным переходом, - прокомментировали ситуацию в Министерстве транспорта Калужской области.