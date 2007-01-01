Афиша Обнинск
Две улицы Калуги перекрыли до 14 января
Авто и транспорт

Две улицы Калуги перекрыли до 14 января

Дмитрий Ивьев
29.12, 11:45

Из-за проведения новогодней ярмарки введены ограничения в центре города.

До 14 января перекрыто движение:

  • по пер. Гостинорядскому (от пл. Старый Торг до ул. Кропоткина),
  • по ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. Гостинорядского).

дороги
