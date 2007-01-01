В Калужской области водителя грузовика осудили за ДТП с трактором

В понедельник, 29 декабря, прокуратура Козельского района сообщила об осуждении жителя областного центра за совершение ДТП.

По данным прокуратуры, он признан виновным за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

— В марте мужчина управлял автомобилем с полуприцепом в районе деревни Каменка Козельского района и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении трактором. Водителю трактора нанесён тяжкий вред здоровью, - уточнили в ведомстве.

Суд назначил наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок два года шесть месяцев.

Также он заплатил компенсацию морального вреда в пользу потерпевшего в размере 900 тысяч рублей.