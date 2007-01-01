С улиц Калуги вывезли 1265 кубометров снега
Такие данные зафиксированы за понедельник, 29 декабря, по состоянию на 9 утра, сообщили в городской администрации.
- Тротуары очищаем тракторной техникой и новыми «чистиками», приобретёнными при поддержке губернатора, - говорится в официальном комментарии. - Несколько раз в день проводится очистка и обработка автодорог, часть машин вывозит снег, а опасные скользкие участки обрабатываются дополнительно.
В ближайшие дни в городе ожидаются новые снегопады.
