В Калуге обнаружили грязный троллейбус
В воскресенье, 28 декабря, в нашу редакцию обратилась калужанка. Она рассказала о наличии грязного троллейбуса в городе.
По её словам, в троллейбусе по маршруту №1 грязные окна и двери.
— Проехала сегодня в новеньком троллейбусе по маршруту №1. Это конечно удивительно, почему такие грязные окна и двери? Невозможно в окно смотреть. Обратила внимание, что в городе все троллейбусы грязные, а вот автобусы порадовали своим видом, все чистые. Приехали гости из Москвы, даже неудобно перед ними было, - написала о проблеме женщина.
Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь