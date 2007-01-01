Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге обнаружили грязный троллейбус

Евгения Родионова
29.12, 16:34
0 259
В воскресенье, 28 декабря, в нашу редакцию обратилась калужанка. Она рассказала о наличии грязного троллейбуса в городе.

По её словам, в троллейбусе по маршруту №1 грязные окна и двери.

— Проехала сегодня в новеньком троллейбусе по маршруту №1. Это конечно удивительно, почему такие грязные окна и двери? Невозможно в окно смотреть. Обратила внимание, что в городе все троллейбусы грязные, а вот автобусы порадовали своим видом, все чистые. Приехали гости из Москвы, даже неудобно перед ними было, - написала о проблеме женщина.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

