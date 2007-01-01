Афиша Обнинск
Калужанам объяснили причину отсутствия голосовых объявлений остановок в автобусах
Авто и транспорт

Калужанам объяснили причину отсутствия голосовых объявлений остановок в автобусах

Евгения Родионова
28.12, 09:38
Ранее мы писали о просьбе калужанки выяснить причины отсутствия работы системы автоматического голосового информирования в утренние часы.

Управление калужского троллейбуса прокомментировало ситуацию:

— Система объявления остановок на транспортных средствах УКТ функционирует на базе геолокационных данных в реальном времени. Она активируется при стабильном подключении бортового оборудования к единой телематической платформе. В нестабильной работы мобильного интернета, особенно в утренние часы, возможны сбои в работе электроники или потеря сигнала связи, что приводит к временному отключению системы. Как только связь восстанавливается, система автоматически возобновляет работу.

