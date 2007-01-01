Афиша Обнинск
Калужские гаишники выручили водителя, застрявшего на морозе
Авто и транспорт

Калужские гаишники выручили водителя, застрявшего на морозе

Дмитрий Ивьев
27.12, 08:07
0 519
В Ферзиковском районе инспекторы во время патрулирования заметили на обочине «Газель» и остановились, чтобы узнать, всё ли в порядке.

Оказалось, что у водителя закончился бензин - при минус 15 градусах это могло серьёзно угрожать здоровью и ему, и пассажиру.

Полицейские предложили им согреться в патрульной машине, а сами организовали доставку топлива. Как только бензин привезли и залили в бак, водитель смог продолжить путь. Он искренне поблагодарил инспекторов за отзывчивость и оперативную помощь в сложной ситуации.

общество
