Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге восстановили работу троллейбуса
Авто и транспорт

В Калуге восстановили работу троллейбуса

Евгения Родионова
26.12, 17:45
0 497
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 26 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по работе троллейбуса №3 в Калуге.

По её словам, ребёнок ждал троллейбус 30 минут.

— Это нормально, что ребенок, выйдя из школы 30 минут ждёт троллейбус №3 по наружному кольцу на остановке улица Вилонова. Не надо сваливать на снегопад. Их три штуки было на конечной и два в центре, а от остановки в центре до диспетчерской ни одного. Безобразие! Руководство совсем не отслеживает работу своих водителей, - написала женщина.

— Сегодня с 11:07 до 11:45 движение троллейбусов маршрута №3 (оба кольца) было приостановлено из-за ДТП на улице Болдина, 47. Также с 11:48 до 11:56 отсутствовало напряжение на улице Кирова. Сейчас движение троллейбусов полностью восстановлено, - прокомментировали ситуацию в Администраии города Калуги.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
25%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFwT3hHL0pVK3NLYkZIUU91bFVWZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiUzd1Um5Fa0FMTTBMZzY0d2tUdGxWUWxtWGJwTzRUWUt1OGxHK0dHWW5yMlE4QmlDbGcvUEw1L0srL2xVWVRvR0RlTFMzdXp1YVRWejZ1aVFtMTdPcjNWV3orbnpBV21rVUNMSFQxUWpET2JpR1E1YllINjk0UTB6ZUVhNENVdXdyN2hQK0pLb3Q0YWY0eTFmMTArUTF5Slp2VkdnSEdvcXR4TXhpakx0VnZEb2FBTVEvbUJodHZsYzVPdVI2bU56RHR4d1RBMzc2THBLbHpTVTlkak14ZWRZQ0srOXQxd3pRY0s5Z3pxK0ZFTm1rQ3Z1c3NkZEZLS2xWVDJ3cUFjdnZNcThwM09SaVBRU1duZHl0QndUNVp2M0M3RVMwaDgrRk16dmFJRmhZNHB1Y05GbEwvZExXcU9NdUhQTjhadk5kS2FpdHJwVnRPbFdtMHN2MmxIWUdXKzV4T0JDWndlY09CWVJVaXJ2MW1YUDJ3NFlrTlByWTNwNnB0L0xaOTU3YXdjTWZuTHJzTnNtNFJrT3RmVEVZemJ0djcyMU1LNy9wdnlkTEFDUk1VNWlBMFVWcXZna1BZZHhBaWc3bnFLeiIsIm1hYyI6ImMwY2Q2ZWJkNmY3YWJkOTEwYjJhNjdhZTY3YjkzYmEwZTI2MTVkYTIxYTE5MTU3NWQ2ODVkNWQ3ZDYxYzRkMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhpWGszbytIcjYxU2tiV0hvWFo2alE9PSIsInZhbHVlIjoiS3BsV2IyWHh6cDlLa2ROSVlSRjlpeHVoN3Z0TlZEN2pCOFF2UUhwdmVHVG80MndFOHRXV3JQaS9KOUg3Qnl2b2lZT0p1YTRIdG5Ga3M5bWNFaGRBOFRKakJvWEtxUjFXU0NoeEQrRzdwMGtFTVhTVlU4V09LdHAzbDVNRXZkcEovTzZuOHE4RUE1aDlkOGhUMEswVUZqUytFME5wTmZmNk5pS2pLQUZTVlBnYi9yNjF6RkxsbWtYdVJ5N2ZFdEtOWEdMY0EvMmRoTzlZRWIzZzd6YXpFd2wxM2hvMndUV1FTL2lRc2U4VktQOHlRVEJXNUdVZlEwOW9DTDZTK0RHRUQ2dEg4VHIrMm5GTENXWm5PUEZIQlI5T3RvSS9xdGRtQ3RGRHFOa0U4L0tSYVN6UjRqWE03RXdIUUhkSTlYOHZTZWFobnNLUy9XZTdJSWVwOUg5TC9ZZEhhd29YdkxweFZYZ01HRDB6bVRhR0FxaC9PSmFqUzBMTnE2WnhoZFNoQW9DU1MzazZFTEVDc0I4WWYxVE9TSzQyS0R1T1NlU3p2ZXVNWUJBZVRIakIyaGV6OFhZaHFEN0gydmJPVGc4cldiYUR3VUpsL1NvUUZIT0Qwbm42em1QVkJhVXlxbXZqQ3M3KzZpZUNuRUhhYlJGYWg0YlgrazFpRm1JSTRKWllxOU82a0Q1alRJVXFDT1FIVnJWdnc4aEhISWJmZlc2OVBVOUxpOVVIV0tZeVZsMm44ZU1iSU9XYVpudzROZ1UrbTRZei9URml4bUJJdGlsOVFmQVo4VDFJbVlVRXoyM0gwUjg5eEpGcklaNmJwWXlzcEQvNnVqMEdGaUtKNERrRSIsIm1hYyI6IjZiZWYzY2JkYzRkN2NmNWU5OTVlMTJiNDI2MzA0NTExYWQ4YTA5MWE2YjE5NTAyMzI3NjdlNDBiMjMzMjJhYjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+