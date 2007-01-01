В Калуге восстановили работу троллейбуса

В пятницу, 26 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по работе троллейбуса №3 в Калуге.

По её словам, ребёнок ждал троллейбус 30 минут.

— Это нормально, что ребенок, выйдя из школы 30 минут ждёт троллейбус №3 по наружному кольцу на остановке улица Вилонова. Не надо сваливать на снегопад. Их три штуки было на конечной и два в центре, а от остановки в центре до диспетчерской ни одного. Безобразие! Руководство совсем не отслеживает работу своих водителей, - написала женщина.

— Сегодня с 11:07 до 11:45 движение троллейбусов маршрута №3 (оба кольца) было приостановлено из-за ДТП на улице Болдина, 47. Также с 11:48 до 11:56 отсутствовало напряжение на улице Кирова. Сейчас движение троллейбусов полностью восстановлено, - прокомментировали ситуацию в Администраии города Калуги.