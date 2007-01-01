Афиша Обнинск
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге опять поменяют схему движения на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
26.12, 15:05
В пятницу, 26 декабря, состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Про его итоги сообщили в официальном сообществе Правобережья в ВК.

Решено убрать поворот налево на перекрестке генерала Попова и 3-го Академического проезда при движении в сторону центра и стрелку там. Полоса останется только для движения прямо. Те, кому нужно было там ездить налево, будут пользоваться перекрестком с Новоспасской либо совершать разворот на 3-м Академическом проезде.

При движении со стороны центра на этом перекрестке также уберут стрелку, чтобы с крайней левой полосы можно было двигаться и прямо, и налево, как это было раньше. Отсечка также останется, как было раньше, так как поворачивающих в этом направлении много.

Потоки на перекрестке с Новоспасской собираются отрегулировать в соответствии с нагрузкой.

Поворот с Фомушина в район 65 лет Победы водителям рекомендуют делать через кольцо у поликлиники.

Также запретят парковку вдоль ЖК «Омега», чтобы ускорить прохождение перекрестка транспортом.

Напомним, на прошлой неделе после внесения изменений в схему движения на Правом берегу начали собираться большие пробки. Теперь ситуацию пытаются исправить.

