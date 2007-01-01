Дороги в Калужской области убирают 112 машин

Об этом утром 26 декабря сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- По данным метеорологической станции на 4 утра выпало 8,9 см осадков, - отметил он. - За сутки убирать областные дороги оперативно вышли 172 единицы спецтехники. Сейчас работает 112 единиц. В первую очередь убираем маршруты общественного транспорта, мосты, тротуары и пешеходные переходы.

При этом поступили жалобы от жителей на расчистку дороги в деревне Бахмутово и автодороги Калуга - Макарово - Октябрьский.

- Оперативно отреагировали и провели уборку, - отметил министр.