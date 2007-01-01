Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Дороги в Калужской области убирают 112 машин
Авто и транспорт

Дороги в Калужской области убирают 112 машин

Дмитрий Ивьев
26.12, 11:07
0 235
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом утром 26 декабря сообщил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

- По данным метеорологической станции на 4 утра выпало 8,9 см осадков, - отметил он. - За сутки убирать областные дороги оперативно вышли 172 единицы спецтехники. Сейчас работает 112 единиц. В первую очередь убираем маршруты общественного транспорта, мосты, тротуары и пешеходные переходы.

При этом поступили жалобы от жителей на расчистку дороги в деревне Бахмутово и автодороги Калуга - Макарово - Октябрьский.

- Оперативно отреагировали и провели уборку, - отметил министр.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldBcWI3ajBJRVJhdDlRNjlLWm42T3c9PSIsInZhbHVlIjoiTUo2QXJiUEwrQzRYdUtZeDVYcHB5UFFUU25rUEVpRmFIclJ4TjJTemg0U3JTdWhuOFZpejhxQ3Nxbk41d2czVmh1UTBEeXlOSXJLZkNkZG4xZmEvVGZGUDBXbzlvb3cxaGR6eGNTRDd0RlU5TnA0QmZnR3ovQ2hNdFNuZ1BZKzZWY0FQVE8yZS82VDNFcC90b2dveHV0RWY5eEZWK0JJdW94Z25VS3FacmUySmtlSTdMTGRXcGhQbEcvYmlpN3FQTTZCN0djUzczcGxwZWI1NU4rOFBaQWtTalVTZ01DUG5jWXJSNnlyd0doTkdQbGFLd0dPOG9lS0hrMW5QRVB1ZlJ0VGVGSEtJcFIzN2srRHAvWVR0ekZzOVlIY0FSbmsxNGdGSkpCVUI4YnEyM0J3VmxCTFFuN29kb3JIN3EvdFdEVkFmdk5UeGRBMXpxV3FCTlpmUmhrMDVMQldKQTZPQVVVRnJoZDh6RjJKU25iMUdLU2swRXJXN01yelg5T2pHNzg4ejJUL0xFeHdBcFczanVSWnEwTktYZVg0Sk5MeEhyakZtU3lGSVNES21yVHRFaktuME5HWmlOYjBHV1J3MyIsIm1hYyI6IjFiYmQwMTcwMjFiMWY0YzQxOWU3ZGQwN2U5M2IwYmYxMjllMzM3OGViYWQ0YmNhODQyNzA0YTFiZjI3YTBhNTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im9Zd09tMlpVWjdlcWJZTk15QlVESEE9PSIsInZhbHVlIjoid2xtUGFOdHpoUFJrVlphSVJhQ0xhRCtIdVE5eVRieWlhMktXRHZjYzBQYWlmeUJ0WEQwd2x3ekY5MlVEd0ZZcWlBY2tZeHV2Ukh0Nm9ZSk11c2FRWTd3YVQzR0FOb3FBZlVBS3ppOVNzZk9MRk1TYTJuWlFJMmxMYUZDWnpERndmTDNTYk5CZkgraVJiQm50VGNmZUlxYnkvOHpzOXIxeWE4TGdHb0dFTi9yR1hHbkxSYm03ZlIxdXljbHBQR056TkxyZldON1NzeVVacFFkRnJPMGNLYmpSSmkyTDljQlA4Y1ROVnExeHZWV3lSOGFCbHh5ZUp1eDFnSkxFUlpMOTkvbitJRUM5MlduZkY0YmQwcjNUam5naVZMSmg5amdxc0hKS3BQdks3K0N0YUhBOE41aVRwcWZFU0Q1RGlqSlViejJDWS9ZaDQ2WUZoWE9URWladkNMQXozeVpyaGdITStSTDFUajZwdHNsY0xTMjFCV1NXNHNvTFpuOVk4dHZRN1U4OUlpd0hpa2xlV0lubkEyS2ZualhWb3g1S2xJMGp5WjhVZVUrWHA3aG5GSkFFOHYxMmc5SC9yYXBRSVN3dDFxQTBiMjZoQTJUa3JVemRMK0c2UXpxenVHMElpTmdoNTRzMi93TGlIRmw4YmxzSk1RUDkzeHlkVElqMjdMUHhPV0lxOEhhcy9YTXNNT2xpQUJ4Y3BNTHorSll3aThuclc4Z3o1cW91SGw5Y2ZGZVZaVHNnNTgxN3lyc203dmdoUlhZK1JMV0N6L29MTng1M0Z6ck1JajFMSDhLQ1NhOU4xWlBJenUzQWZtK3Vpbzl5ZEVoZENaODh4QW1MdXFOZSIsIm1hYyI6IjAyNmM3MDBlOTU3NDEwNjZmN2E4NmM1OTE5NjIwYmM1ODgzODQ2M2Y3ZTM3ODkxYTQ5MTg5ZGRiMjBiOGE2NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+