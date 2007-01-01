В Калуге не работает объявление остановок в транспорте по утрам
Об этом в пятницу, 26 декабря, написала нам калужанка в сообщения обратной связи.
По её словам, в автобусах северного направления №9, 97, 95, 90 по утрам не работает объявление остановок.
— Ни голосовое, ни бегущей строкой. Народу в автобусы набивается большое количество, стёкла запотевшие, грязные, в окно рассмотреть остановку практически невозможно! Почему же всё, что должно облегчать жизнь населению у нас так активно отвергается? Ну неужели так трудно включить оповещение! - написала горожанка.
Мы направили запрос в Управление городского хозяйства. Ждём ответ.
