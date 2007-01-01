Афиша Обнинск
В Калуге не работает объявление остановок в транспорте по утрам
Авто и транспорт

В Калуге не работает объявление остановок в транспорте по утрам

Евгения Родионова
26.12, 19:47
0 107
Об этом в пятницу, 26 декабря, написала нам калужанка в сообщения обратной связи.

По её словам, в автобусах северного направления №9, 97, 95, 90 по утрам не работает объявление остановок.

— Ни голосовое, ни бегущей строкой. Народу в автобусы набивается большое количество, стёкла запотевшие, грязные, в окно рассмотреть остановку практически невозможно! Почему же всё, что должно облегчать жизнь населению у нас так активно отвергается? Ну неужели так трудно включить оповещение! - написала горожанка.

Мы направили запрос в Управление городского хозяйства. Ждём ответ.

