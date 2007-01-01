Афиша Обнинск
-4...-3 °С
Авто и транспорт

В Калужской области усилят контроль за автобусами после роста количества ДТП

Дмитрий Ивьев
25.12, 15:26
0 252
С начала 2025 года в Калужской области произошло 49 аварий с участием автобусов. В них погибли 8 человек, ещё 88 получили травмы - от лёгких до тяжёлых.

Чтобы снизить число таких происшествий и обезопасить пассажиров, с 29 декабря по 13 января в регионе пройдёт специальная проверка под названием «Безопасный автобус». Инспекторы будут следить за тем, чтобы водители соблюдали правила, автобусы были в исправном состоянии, а перевозчики работали легально.

Особое внимание уделено как междугородним, так и пригородным маршрутам, а также школьным автобусам. Цель акции - не наказать, а предотвратить аварии и убедиться, что пассажиры едут в безопасности, пояснили в полиции.

