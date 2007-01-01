В Калуге обустроят 100 парковочных мест рядом с онкодиспансером

О предстоящем проведении работ в Анненках рассказал 25 декабря глава Калуги Дмитрий Денисов.

- По поручению губернатора подготовили проект реконструкции подъезда к калужскому областному онкологическому диспансеру в Анненках, - заявил он. - Это позволит создать более 100 дополнительных парковочных мест для калужан. Делюсь с вами проектом схемы будущей реконструкции. Продолжаем работать над решением этой важной для Калуги задачи.

Сроки обустройства парковки он пока не назвал.