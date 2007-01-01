Афиша Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге обустроят 100 парковочных мест рядом с онкодиспансером
Авто и транспорт

В Калуге обустроят 100 парковочных мест рядом с онкодиспансером

Дмитрий Ивьев
25.12, 15:05
0 422
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

О предстоящем проведении работ в Анненках рассказал 25 декабря глава Калуги Дмитрий Денисов.

- По поручению губернатора подготовили проект реконструкции подъезда к калужскому областному онкологическому диспансеру в Анненках, - заявил он. - Это позволит создать более 100 дополнительных парковочных мест для калужан. Делюсь с вами проектом схемы будущей реконструкции. Продолжаем работать над решением этой важной для Калуги задачи.

Сроки обустройства парковки он пока не назвал.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik02S2IxSFVlVlRLdDBKNk5FVWhtcnc9PSIsInZhbHVlIjoicXBGQ3VaSGVNVkZuMzZpQWlydkpIM2M3bHg5b1hiVWFjWG95SnpxRi9xYlRnNDNYYnVDRUwwcEZSYTRQVDV4dzd0ditidGRtcm5va0lzdEhvNU1WK1JXMWRpSmNRVTB3bnV0dW9sMVZGQnovdUx4Y29nU1R0YlQwbDVYWTdaM2VBajdRdy9CYnR4M2Q2dmZsTlk2Y3BhQ1FPSThVbk9xTWVDOW00RmIrcGoxR3N2ZDBZZzdvL2FoeWdHRjdaeUxQb0pxeS9mbjVTdDMyMnVQZVZMNHI4aUVyeHo1RlZVNGVRVGlNZXNqNWp5K2FPc1J4bHJ2djRpTWd6cmV0WHNxU2VuZVNwNzlVRnZKOWNTQ3IvcnJhdFhaOEt6OEwrVXUwVXE5b3dsRGFtNlZ2NW9rN3BROFFHTHpHcFlKaU1zNGZIc0U2U1huWFVCdWxsd29XdEU3REt5WWJmMlBMdXlrdE1Hc1dpTytVTFRPSkhBRTl3ZkFmaWVlSW9zd0Y1UWREVm1BQ05WMHhPRXZvcUtEem1OV25YMFRpbmpEeE5YR0RnWmF3Sk5yZWtFb0hFTklUOGNIRjRBOUo1NmNjdno3VyIsIm1hYyI6IjU5Yzg3ZGQ3ZDI5MzYxZjAwZDNkYzcyNGRhZjdmOGFlMzljMTQ0Y2ZlZDMzZjQxNDcxNGI1NzcyMGZlMjFkYTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1zdEk1cWlHeG52Y3laamZOZHRySlE9PSIsInZhbHVlIjoiaDd6U1FCRDgyMHhHR3NBaEkxekk0RXdmWHhhK3NiTGYwUzVrRXFwRit1elVnOXdUbU55dE5hZ2I3TVBnNS8zdlgyTVVtUEVVOTVLYndMeGRYenBIL0ZRdEo5dml6SzN0cWhSR280cXZWSng5c0pzZzY4ckc2ak5LTElUN0x6MmRmWXJmTG9lNnRJNUhIbGUvbFZpT0VDRllnU1pOelIzZFpXclAxazEreDNlMnJad3RsVUVlM2hmOFBqc2dKQUNVaEtoK1JucWYwQmxRd1hZUzAzd1JwdExQVDlLOUFFQ29MVHVoTEFremdyb1c3NmdoT0IzbXFDL3YveUxGWUhDbnNDQjhMS1MwQU91RHpNbVBWemwrSUh5dW9TWkxxOG9DdWFUc0hPRkQ2SytKRDdVQWg1ZFlwMG9DenFVZWJiZlc3VjZwUXhnZEx3eFpsc3hMZmRMaWVDMU45b3U4aXF0V3Zsd0JKenZjVmdZamNJdFJpRmxIb2hWVCt6eUp1THkzVWRROWxnd0xHZ0hjajl0cHlyVmQ2bEZXZFhuSFE0dzZKdXd2L2hTOWN6LzUxV0VGcGc4WWFXZ3RBRnc3SEVHSytxbmh2RmxTU2tvbjkrVGFKendhbVJjVzVyVm1ESm1rNmdHWDVhSThsWjFpVCtOVkpFTjVyOGd6S21kUWZJWHNpcUtrUE9EK3BpdGRDR3FxQVZqalB3QzM0dVhTd0VDZEtSdjMxTXFZaDhKUWl0UXdPZGZLamwvV2FHS0hNYTlNOXJmbHhKTzdBRWpWN1FvaWNUZjVCSWw0ZDRRRzNnTjBPTklmZVRDK05jQmE3Z2Y5akZ0UjQ5Mk4yTkExQzFPOCIsIm1hYyI6IjE0MWVlMDUyMWIyOTUwYWMzZjA2MzU0ZDIyNDE1ODVkZWY3MzdmZmJiMGZjYzhjODIwNjhjNjNkYzllMTM1Y2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+