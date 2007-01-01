Афиша Обнинск
-4...-3 °С
В калужском транспорте перестали принимать оплату по QR-коду
Новость дня Авто и транспорт

В калужском транспорте перестали принимать оплату по QR-коду

Дмитрий Ивьев
25.12, 14:25
Это связано с ограничениями на работу мобильного интернета.

- Уважаемые пассажиры, в связи с нестабильной работой интернета в городе, возможность оплаты проезда по QR-коду временно приостановлена до восстановления связи, - заявили в четверг, 25 декабря, в «Управлении калужского троллейбуса». - Просьба с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Когда именно связь наладится, власти не уточняют.

