Семь новых дорожных камер заработали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.12, 11:23
В четверг, 25 декабря, список опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.

Где в Калужской области будут фиксировать нарушения на дорогах:

  • Дорога Калуга – Тула, поворот на Ахлебинино,
  • Дорога Калуга – Тула, поворот на деревню Большие Козлы,
  • Трасса А130, Спас-Деменский район, пешеходный переход в деревне Ерши,
  • Трасса А130, Спас-Деменский район, подъезд к пешеходному переходу в хуторе Новоалександровский,
  • Трасса А130, Износковский район, пешеходный переход в Мятлево,
  • Трасса А130, Юхновский район, подъезд к пешеходному переходу в деревне Колыхманово,
  • Трасса Р92, Перемышльский район, пешеходный переход в деревне Андреевское.

