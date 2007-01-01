Семь новых дорожных камер заработали в Калужской области
В четверг, 25 декабря, список опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.
Где в Калужской области будут фиксировать нарушения на дорогах:
- Дорога Калуга – Тула, поворот на Ахлебинино,
- Дорога Калуга – Тула, поворот на деревню Большие Козлы,
- Трасса А130, Спас-Деменский район, пешеходный переход в деревне Ерши,
- Трасса А130, Спас-Деменский район, подъезд к пешеходному переходу в хуторе Новоалександровский,
- Трасса А130, Износковский район, пешеходный переход в Мятлево,
- Трасса А130, Юхновский район, подъезд к пешеходному переходу в деревне Колыхманово,
- Трасса Р92, Перемышльский район, пешеходный переход в деревне Андреевское.
