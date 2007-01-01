В Калужской области запустят новый рейсовый автобус

В Малоярославецком районе с 1 января заработает маршрут №110 Малоярославец - Подполково - Головтеево.

- Теперь ежедневно два рейса будут связывать наши населенные пункты. Проезд обойдётся всего в 2 руб. 49 коп. за километр, за провоз каждого места багажа 20% от стоимости проезда одного пассажира, - прокомментировали 24 декабря в администрации района.

Также в связи с изменением схемы движения транспортных средств по улице Чистовича в Малоярославце изменилась схема движения муниципальных маршрутов:

№102 «Малоярославец - Ерденево - Головтеево»,

№104 «Малоярославец - Захарово»,

№105 «Малоярославец - Березовка - Детчино»,

№106 «Малоярославец - Рябцево»,

№107 «Малоярославец - Детчино»,

№110 «Малоярославец - Подполково - Головтеево»

Теперь маршруты проходят не по улице Радищева, а по улице Подольских Курсантов и поворачивают на улице Чистовича через Больницу.