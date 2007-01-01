В Калужской области запустят новый рейсовый автобус
В Малоярославецком районе с 1 января заработает маршрут №110 Малоярославец - Подполково - Головтеево.
- Теперь ежедневно два рейса будут связывать наши населенные пункты. Проезд обойдётся всего в 2 руб. 49 коп. за километр, за провоз каждого места багажа 20% от стоимости проезда одного пассажира, - прокомментировали 24 декабря в администрации района.
Также в связи с изменением схемы движения транспортных средств по улице Чистовича в Малоярославце изменилась схема движения муниципальных маршрутов:
- №102 «Малоярославец - Ерденево - Головтеево»,
- №104 «Малоярославец - Захарово»,
- №105 «Малоярославец - Березовка - Детчино»,
- №106 «Малоярославец - Рябцево»,
- №107 «Малоярославец - Детчино»,
- №110 «Малоярославец - Подполково - Головтеево»
Теперь маршруты проходят не по улице Радищева, а по улице Подольских Курсантов и поворачивают на улице Чистовича через Больницу.
