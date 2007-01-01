Афиша Обнинск
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге Правый берег опять стоял в большой пробке

Дмитрий Ивьев
24.12, 10:00
0 533
Утром в среду, 24 декабря, движение в сторону центра было затруднено на улицах Фомушина, Генерала Попова и Новоспасской.

Как рассказал нам местный житель, доехать до Тульского шоссе удалось лишь за 20 минут.

Причиной пробки он назвал знак для движения только налево в левой полосе на перекрестке Генерала Попова и 3-го Академического проезда. Машины вынуждены перестраиваться, что создает затор.

Завешенные знаки полосы для общественного транспорта пока не помогли улучить ситуацию с пробками.

