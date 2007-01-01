В Калуге отменили рейс в Минеральные Воды

Закрытие неба над областным центром привело к изменению расписания в аэропорту «Калуга».

Росавиация ограничила полёты в Грабцево 23 декабря из-за угрозы атаки беспилотников. Взлетать и садиться самолётам запрещено до сих пор.

Это привело к тому, что 23 декабря в Калугу не смог прилететь самолёт из Санкт-Петербурга. Этот же борт должен был потом отправиться в Минеральные Воды, но рейс пришлось отменить.

На вечер среды из Калуги запланирован вылет в Екатеринбург.