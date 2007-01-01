Афиша Обнинск
-17...-16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге отменили рейс в Минеральные Воды
Авто и транспорт

В Калуге отменили рейс в Минеральные Воды

Дмитрий Ивьев
24.12, 08:49
0 386
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Закрытие неба над областным центром привело к изменению расписания в аэропорту «Калуга».

Росавиация ограничила полёты в Грабцево 23 декабря из-за угрозы атаки беспилотников. Взлетать и садиться самолётам запрещено до сих пор.

Это привело к тому, что 23 декабря в Калугу не смог прилететь самолёт из Санкт-Петербурга. Этот же борт должен был потом отправиться в Минеральные Воды, но рейс пришлось отменить.

На вечер среды из Калуги запланирован вылет в Екатеринбург.

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVYeW05cmswVk9WbkYrU21TTy9JRUE9PSIsInZhbHVlIjoibHZydnBYSlFXWUhvTDBRektCbE1yOXRGYmJVaFRtYStzbTE5TjFxQkFlVGtacTJPRWtHRDVvbFJUZzJ1SGF3UjRzM2pXdytxM3pvOFFMcVkwNGVhSUt0TlNvK3ZDazNtVXpXdjB0ZE55ak1BbHV0ZU9IT25INUwwSkZZNmlwUTlTRldXb2tUblNTMnNDMHI5MDBhN1h3NjZzSFF2MlFXYnN3RW50by82WEViZUZxNVlsNWt2Z3JpdUR1bU1INlladmlKOExyUGx5RGthN2UwZU01UUxoQ2l0SnN2dDlGS053S2puN0I3YXc0dFNXeFMyOVgxaEk3Z212N2ZsSUMvdS9aQk5LVVZBaEVwZGc0NnZPMUNiSGY4eXJLaE1PSW1HUXVlWE9qNUZ3Sm9KVC9yVmJ1azd0ZlJ6MDVMZEtWQjh4QjdkYkFJRnhyNHc4dTZjdGJlQW5BVTBnK1ZKTmJRTXRMWjcvcmx6SFBaczE3dWZxbFU3T05jdVJDVVlzNm1QUngzZjduWlY5NGdJNXM2dkRtOXF6SWJSa2YvTzV3RnZpZUJyVWNQR1NmVFNKbGJDSnRraTlHMDJ1Uksza2ZrUCIsIm1hYyI6ImMyOTZjYjAyNzE2MzBlODkyMDI2M2I1ZWJhNTc3NzQwNDA1MTljMDI4YTYwOGNhMzQ0NzIyZTRjOTU0M2YzYjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNFTU00Q043dm5qd2YzY3JLUkxtUEE9PSIsInZhbHVlIjoienhaMGpUVDU4WWR3Y1Avc1U1c2xpdWt4ellhZVFLZFhtWGhSMENDUXRjNytoOUZGZ2xnZUFjbk9nMlk1ckZGa2xWVmJOREplYkJ3cCtZelBJbTNhVTBxL0ZQekVMV3NYMCtkWmRtemxEY3E3VFVHOSt0djA5YWhYa1FxODFMTkhFY1hTZ2NMbXFPNXZ5blBoVVZJalpBVDVTYVRyOUEzYzFoM1pESTh5Y2Z6cno5RmtKZWQ2YUNFY0dpT21mWEw0OEVMTVhROTFGbGFwUzlPVUl3RTJXaU9mWmQveVlDdTRXakhOYzMzREkyUFFud1dFV1JRSTBTRDdPcHVpRXhoNy9hbUFDYTdHb3lqTjNRUS9tWUF4WUlob0FRdVIyMmZmMGR2V05Mb3NsVU4zdmdKOEtVU1dlRktmeStsMkdrSktTcGozN0JCRmRkb2U5OTAzQ0dDSmkwZFFUdmZZelE3c04vT3A1aUowN3NkQmRyNk9GTHVGejdyV1VlTGVrZGNPUStySk5uWjk1cis2OUJMdVI0WWlrQmJFNnE4d2QvV2xvUlIycFVRN2Fod2hXN0RoVXdWUXNySUlrR0VCeEZlMmhNZm1JQStyeHFPM3V0MitJZDBHZnVhOFM3U3pqNmd4d1FicEJreFlGckdJVmhZZThlUTRUZGdvZmt2dmZsTktHZXRiUjFvSlI3VjBVQTQvWVY1aU5WcnpEVnJjYmRmRFhiV083d0NOa3psKzl5SFpKZmZaUCtLaWJ5cnIwdkhQZ2lmWTlZR2UzVlhKQXRQWmxudld1c2Z5TERkVkk5NWd2MXFpS2RQdW1lRGgzaDJvNWlRbnJVZUQxTWJtQ3lHViIsIm1hYyI6IjI5NTcyZDYyODViMzc2Mjc2YjJiOGUyOTFkNjdkODhmYzAxNWI4MjgxOTQxMzUxYjM4Y2YyN2ZkYTA1Yjg5ZTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+