В Калуге отменили рейс в Минеральные Воды
Закрытие неба над областным центром привело к изменению расписания в аэропорту «Калуга».
Росавиация ограничила полёты в Грабцево 23 декабря из-за угрозы атаки беспилотников. Взлетать и садиться самолётам запрещено до сих пор.
Это привело к тому, что 23 декабря в Калугу не смог прилететь самолёт из Санкт-Петербурга. Этот же борт должен был потом отправиться в Минеральные Воды, но рейс пришлось отменить.
На вечер среды из Калуги запланирован вылет в Екатеринбург.
