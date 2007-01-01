Афиша Обнинск
В Калуге чиновники ответили на вопрос о мойке автобуса №76
Авто и транспорт

В Калуге чиновники ответили на вопрос о мойке автобуса №76

Евгения Родионова
23.12, 18:13
0 384
Во вторник, 23 декабря, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по проведение помывочных работ в автобусе по маршруту №76.

— Моют ли автобусы на городском маршруте №76? - задала вопрос калужанка.

— После завершения сегодняшних рейсов проведем мойку снаружи и внутри автобуса, - прокомментировали в Администрации города Калуги.

