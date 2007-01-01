В Калуге чиновники объяснили регулировку светофора на Никитина

В понедельник, 22 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по работе светофора на улице Никитина.

По её словам, ранее, после проверки, обещали увеличить время действия зелёного сигнала светофора.

— Ещё два месяца назад писала Вам, чтобы изменили работу светофора на перекрестке улиц Никитина и Луначарского. Обещали, что проверят. Проверили , обещали прибавить, но не сделали. Опять всю зиму стоять по Никитина в подъем. Прибавьте зелёный по Никитина и на Декабристов. Горит всего 23 секунды! - рассказала о проблеме жительница города.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Сейчас светофор отрегулирован оптимально. Режим меняли в конце ноября - начале декабря. Невозможно сосредоточиться только на тех, кто едет по улице Никитина. Транспортный поток также активно движется по Луначарского. Если увеличить количество машин в одном направлении, это ухудшит ситуацию в другом.