Афиша Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге чиновники объяснили регулировку светофора на Никитина
Авто и транспорт

В Калуге чиновники объяснили регулировку светофора на Никитина

Евгения Родионова
23.12, 15:00
0 387
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 22 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по работе светофора на улице Никитина.

По её словам, ранее, после проверки, обещали увеличить время действия зелёного сигнала светофора.

— Ещё два месяца назад писала Вам, чтобы изменили работу светофора на перекрестке улиц Никитина и Луначарского. Обещали, что проверят. Проверили , обещали прибавить, но не сделали. Опять всю зиму стоять по Никитина в подъем. Прибавьте зелёный по Никитина и на Декабристов. Горит всего 23 секунды! - рассказала о проблеме жительница города.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Сейчас светофор отрегулирован оптимально. Режим меняли в конце ноября - начале декабря. Невозможно сосредоточиться только на тех, кто едет по улице Никитина. Транспортный поток также активно движется по Луначарского. Если увеличить количество машин в одном направлении, это ухудшит ситуацию в другом.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxhSW1JdDZxSEZoSUM2YXU0UkJrNWc9PSIsInZhbHVlIjoiemlWbEV2RExqcnVSVVhhV1BzS016SU1GNXNIZU5oZ2k5RE1nOU1yU1FYaEViZUs4Z1o0UVZub0JEZGw3Z0tsS0Q1WkdycnZBTnRCNnlLd1g0a00rSFJyaWhYODRXMUVoaUVmVlNMYmw1Z3lFWkJQRVdRSVo0bXk5cUFwTzNGNXZGbVgwcEY5ZVJia1BnQms5dng0cDVSeWZUamxmTGlaNlR4TlFQd3NHZjJTTk9seFMxK2pDSG1uSHA3S3pScmhjR0c5RWZaM3h2SE8rQ2VTMldlT3FnNXNMNWZuWTIyQitYdFBvVmtEUlJ1OXhXd3VhVnFWQWVxSUJ2bS96QU1ERmNtL0xLUWtTWlZ0NUQrYTN3ejA4VzAwMmZsV0lsK1dNMjJvcnNwaU9Hb2ZtNktUMHdRMVVESS84U3g4cGpaMzFtdStVWVRsTDEvd2FrZ01rV0lyS0xNdmNLM1VwQUlzeHNIQ2FQdFJaa3ZrUXpqSkFsbjNVRGthTUFnSkFGVm44QU1tTmJ0QVdHYS9VckpHWnVacEFzNWdNQ0JVZFlYd2tjYytRVjZtTnFWcm1PTEZJRkxsMHZPY2ZjdjNGZ0dwQyIsIm1hYyI6IjZmMmY1MGYwNGNhMTgyYjMyYThkNGQ2NjQ1NzU5NzUxOTZhMWZkNDRjZDNhZTUyMGY2ODkwYzRmNTI1MDdlZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkQxNzM2ZDFDbjVhNWUzM2xaTTk0UlE9PSIsInZhbHVlIjoiQVBmNExqWS8xNEk5a3NQeS9ydU5tY1BLNllqbDVoZUlDYTZpdFBSNnhZUFZqVm9zM2pqQ0lGUWNlZkVsbVhlK3FRN2dvZW9jSTg1dCtIVWE5dmFtSWhPL096a3hTaURRQi9YWGRoNkQ3Zk9mbFJsWFBrK2JBd2NKU3hIMTVLU25kTVF5eTlabUh4NDE2c1I5MjFMUC9yeUpCNE8wS3VFZk9NYzFGazNFSC84a0MwR0VidmoraTNXZUtvU3FKWXJTU1VRRFlZeS9JNVBja3JyTjlleTlvTU5GTzZjeGNhekFkOGFZZXlja09CaE9zand4WXVzdTlCWlJYZit2VnRwSlJBYVIvcGR6dEkzbC9ZaG5EdDVYcXpqejF2S2h3MFJzSnUvcFZVbTU5a3RiMmVtQ1dWMm8vT29TeTdvUUg1d2FJd2w3MzNiQmd6UWduckhlKzFzNjVia1duVVhYRlRlZUcreUg4cXZHN2VRVW1RMXF6Y29Nc3paa0wvSTBUZVJmTElscFo5b0NJeCtVZk9iVVJVd2FCUTNiS2lxa3RsWTRlYVNEczl3MDhyaTlKMHJwU3cxdmpRcERrVkFxVlBIeHdIbFZ0TnVCWlBtSjVGTVFrSFZ3eUtkZHhwVDB4SW95VXlEdUQ1c0FlbWlXQ1pZdUhrYzhsK1VpT2QwTHQrQ3VzRGRNOUlzVEZWa0kyTDVmek9vbnBjdXUvYy9iUXJONFhHYnhqMkc2QW1wQzY5R0MwdUhiT3E1Nlg1T1ZaNmVJK2orRm5NV09WMXRwUHVWZFN1ZDBJeU5xa2poYmZtUEZIblRMem94S0NOUjdUc2M2UmMvL1JZVTk2alZnazlkSiIsIm1hYyI6ImU0MDcyMDA1MzM1MTgyNzcwYjJmY2JiMDMwOTk5NzlmNDdkYTNmYzA1OWFlYTkzMzU5ZTU4ZGM1YjllM2M4MGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+