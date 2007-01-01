На Правобережье Калуги уберут полосу для общественного транспорта

Знаки там будут временно закрыты, сообщили во вторник, 23 декабря, в официальном сообществе района в ВК.

- Поскольку проект организации выделенной полосы для общественного транспорта наложился с нововведениями в ГОСТах для стрелок и привел к негативным последствиям для скорости движения по главной улице нашего района, городская управа в ответ на все наши жалобы и комментарии приняла решение отложить введение отдельной полосы, - пояснили в сообществе. - Сегодня знаки будут закрыты и до весны, пока не появится возможность нормально нанести разметку, введение выделенной полосы будет отложено.

Параллельно будет идти разработка решения по стрелкам, чтобы совместить и требования по безопасности при повороте налево, и потребности района по пропускной способности перекрестков.