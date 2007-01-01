Афиша Обнинск
В Калужской области будут судить водителя автопоезда за смертельное ДТП

Евгения Родионова
23.12, 10:20
Во вторник, 23 декабря, прокуратура Жиздринского района сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении 59-летнего водителя автопоезда.

По данным прокуратуры, он обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека.

— В марте мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управлял автопоездом с полуприцепом, двигаясь по автодороге М-3 «Украина» на территории Жиздринского района, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем, - пояснили в ведомстве.

От полученных травм пассажир автомобиля скончался на месте, второму причинён тяжкий вред здоровью.

За совершение преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы, а также лишения права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет.

