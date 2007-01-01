Регулировка светофоров не помогла: Правый берег стоит в пробке

Затор в сторону центра во вторник, 23 декабря, сохраняется даже в 9 утра, когда обычно уже все начинают работу и учёбу.

Ранее городские власти Калуги сообщали, что отрегулировали светофоры. Но пока это не помогло.

- Сегодня я не смог выехать из дома на кольцо из-за пробки, - рассказал нам житель Хорошего. -Ушёл на Новоспасскую. А на Генерала Попова вынужден был ехать по выделенной для ОТ полосе: никто не пропускал в среднюю, и я их понимаю, они едут с Кречетникова/Веснушек/Кошелева и уже 20 минут точно стоят в пробке. А тут ещё все мы с Новоспасской впихиваемся. Если нас пропускать - они до 11 стоять будут.

Напомним, пробки на Правобережье стали заметно больше после изменения схемы движения.