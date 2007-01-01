Афиша Обнинск
-11...-10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Регулировка светофоров не помогла: Правый берег стоит в пробке
Новость дня Авто и транспорт

Регулировка светофоров не помогла: Правый берег стоит в пробке

Дмитрий Ивьев
23.12, 09:09
2 974
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Затор в сторону центра во вторник, 23 декабря, сохраняется даже в 9 утра, когда обычно уже все начинают работу и учёбу.

Ранее городские власти Калуги сообщали, что отрегулировали светофоры. Но пока это не помогло.

- Сегодня я не смог выехать из дома на кольцо из-за пробки, - рассказал нам житель Хорошего. -Ушёл на Новоспасскую. А на Генерала Попова вынужден был ехать по выделенной для ОТ полосе: никто не пропускал в среднюю, и я их понимаю, они едут с Кречетникова/Веснушек/Кошелева и уже 20 минут точно стоят в пробке. А тут ещё все мы с Новоспасской впихиваемся. Если нас пропускать - они до 11 стоять будут.

Напомним, пробки на Правобережье стали заметно больше после изменения схемы движения.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
23 оценили
17%
4%
9%
0%
0%
70%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRrZUJCbDg1bzdGT3d0d2VQZzNYUHc9PSIsInZhbHVlIjoiT2NqZFdOeHlpUWtXdUVMdWFSN3NnSW56TEZ0OEx1OFRCQjBaUitaMVdZT1lqMTF6QUVGVzlWallvTThNV1ZESW44aEZIb3lxTnFkdmEwcWx3VzQvM3NRbGdDMk9YSlRJN3VkZlVWT0dqcTNBaDgyd3NQRUlPMGZGa29VcytpK1poSk5BaDYzQWNIYUdZdDdkRC92U2pCUFZHVTJYSi9lNlpVQVlYbFQ3NGtsTXBOSmF0WTZ2bDFmeEppemhFNFJ6K3lISXRSRU1GZFFhRFV2SkpmSmUzVHF6OUV2SU03ckUwRXZlaTZGbElFT0hHeGdGc0VpK0kxNHFsc3lkUktWZDZiMUd4Tzc5bkhUVlo3VCtnQjZKdStNM0lWeHhtZ3FrOFBLaWZOTDkzNC9ZQ2Nrc2dUenBEMEpFOEk2SjJhbk9EdGhYMGFBRXY0ZWJ1RFUwQmhBNEVRcGU4R1VuM1JuWEk4aXZjSHB5bFZ6RmhrVHlZd1p2KzdCQVdDTTNvam95YUVtL3JhdjFUc3lTcHZ6RGNKYnNVLzM3WWdUMlI4VDduaEVSc3VXNDlJRFIzR2NZSVNFNzV6d0FZMmtIdDZnbiIsIm1hYyI6IjcxODY5MTc3MTdhY2FhYjM3ZmMyNTljZGQ4YThmZDFiOTkxYmQ4YmI2NTY0YmZmZGFmOWY2MGQyZTkxNDE1NDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iitrc0ZRazcxZVk3eHRxQzBEMVhqWnc9PSIsInZhbHVlIjoiNWZjcFdqQ3lyVmJ4TkhobFRkME1YWlJSeGlZYTc1SC9ZMWIrU3VNaWxpU3p3M3JWNmxmc1NSc1RyVlBXbmZOcUJ4eU1jMXFEd0FVZ25WYTVYMUtUSzZkODBFb0VBbW84anN3dHp1dXZiSzc4RjdTd2VhZ2dXQlpicW5OSjYwR1UyTm9aRmpRY2lHUGZldHlWZjNibXRxK2VxNnFPSUhRMkhKU1dRZ01FNU9BZGJhc2FvNjVGT3h2U0ttOG1zWDlCUjIybjdjeDA1aHovdlJVc1FCa1o0Z2lpNjdvN09VKzZUYTQrWEVOYWFGaElsR3VwTVdSU3lWZFZOTUdVZTZ2K1dJR01tYVJpU1h3SDVwS3ZiWGttN1E3b2VRc3AzQ3EvQ202U2x2Zk9TRzFwMW9wazB1YVNFNnR4QlA5eldHMXorcCs0WmpvV0U0MEpJbWhxbmpIV1R0YzVrYUpGdHArUGVFdHFla3ZuRXBOODFBdEN5bW5KMlVhUDFyK3YxcWE1UGRUa3BFcFo5OWJGa1R0Vk5lbGdLVG81UlBLcjRLU1ExTFF0T2hiMWVROWN0dkY5RTZaZ3FYOTZWdEJ0MnNONDJGSjVZb011YVRCdmM5QURKdkVlY0JXVzRxYUh5dU81Z25ocDlQbU1VRDZNR0RRRXJrRW9uZHNOUXROcjlCVGdYdEw0Mkg5QWltR1V3TEx1U0R6eTZLRmRVblNZUFNjSlJ2MG9tanFYUmJQOGkrSGpnelVPNUdUV2k2WlF1MEJqaExsQjRGam42ZTR2RE5uQUdmYkxBZ0Q0U2ZYT0dtR2p2Znp0cVFwRXRMSVdvdGc1d0xqRnk4Q0RlaXJFcC9BQiIsIm1hYyI6ImYzNzZjZGNiMTljMDVkZDNkOWY4YmYzYTVjZDE5MTY4NWY5OGUxMzU3MGI4OTc3NDk3NGZjOTE1NmQ4NWVmMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+