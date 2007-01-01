Афиша Обнинск
В Калуге хотят убрать стрелку на правобережном светофоре
Авто и транспорт

В Калуге хотят убрать стрелку на правобережном светофоре

Дмитрий Ивьев
22.12, 15:47
0 791
Пробки на Правом берегу обсуждались в понедельник, 22 декабря, в администрации города.

Чиновники пояснили, что режим работы светофоров поменялся по требованию федерального законодательства, которое вступит в силу 1 января: на перекрестках с дополнительной стрелкой светофора она горит зеленым только тогда, когда встречке загорается красный.

Ситуацию обещают мониторить, чтобы корректировать время зеленого света стрелок.

При этом на перекрестке 3-го Академического проезда и улицы Генерала Попова власти подумывают вернуть старый светофор – без стрелки. Ранее её поставили по инициативе местных жителей.

Полосу для общественного транспорта на Правобережье убирать не собираются. Весной там нанесут разметку.

дороги
