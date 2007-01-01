Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге добавят новые троллейбусы на маршрут № 9
Авто и транспорт

В Калуге добавят новые троллейбусы на маршрут № 9

Евгения Родионова
22.12, 16:15
0 502
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 22 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по возобновлению движения троллейбусов по маршруту №9.

— Хотелось бы узнать, а будет ли возобновлено движение троллейбусов по маршруту №9 на постоянной основе или мы так и будем ездить на полных автобусах? - написала женщина.

Управление Калужского троллейбуса прокомментировало ситуацию:

— На 9л маршруте осуществляют движение ежедневно 14 автобусов (большой и средней вместимости). Автобусы полностью дублируют движение троллейбусов. По мере выпуска на линию новых троллейбусов, обновление подвижного состава планируется и на 9 троллейбусный маршрут. Кроме того, следует отметить, что на Северном направлении осуществляют движение более 60 единиц техники.

Новости по тегу
авто и транспорт
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpKNnBKWEJGWkkrM1NrUkE0RHFYZUE9PSIsInZhbHVlIjoiY0VlL1I4aEVaampsWCtuVnZ2TkFoOS9PSzFJZzdLZmZYV2hOeFUrbWhGbFBHQmE5b085Tmo1SU1BZHdiK21ySDBHWVhwYzZZT3Y4MWZrcXpDMnpQaS9aTkd3U3VMSzVaKzdrMVJmbTQ4TEVwV3FkMGVnNkZheklnZ25PZTZJcXVIR3ArVGRqcUNaOC9pR2RMSEhCOHQxN0hIeDVFbVJmZFM0aTI1K0RSQjlydzM3SHN0aExqcjhFWjhlaHhZL0FsSDNWMVpWbVB3Q21WVzgya3lTWk1rS3p4ay84YVpybXlUZ29jUHBtL1dPOWRmNDQzdFk4ZWhZVDloWmhnNVlRZld2L2FOdzZaSmsvb04wYnZyajMxcVVETnZWY1Q1WEdIRFFsSjBrNEZXSnVjVGh2RXJOSktLUlBOR0I4cmJEcUovWTNHY0dkM2ZQdzBrY3ZSUGFHVFpxeUc1UmovN2hIS3U1UUkrWHNpWENEQWRCdGlNWnlnY1h0U2F5M3YxdXpCMlVLMGZYbVhmVmMxcUptVFBnRXhXZ2N6NFUzOFdReTA2NStyV2wranpTODdtYUhuZDNwMnl0UnVSYjVjb0JPayIsIm1hYyI6ImRjNTVhNjRhNWQ5ODIzNGQ2MDVlOTI2ZTE5OWJmMmJhMWJiMDcyNmVkNGI2MTI0YWI4ZDIyNjBmMTgyOTk1MjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZnMlNwRythZHJOcml4Y3RIUmxrdkE9PSIsInZhbHVlIjoiTFh4bzJWUWJMSFRYU0lZem4wZWt5eTNOMWYwaGNJd0ZVSHlwbk1JZ3MyaUFtem16RWgxSkM0RzQwUFB3TGFVMnZuajNVUGZMejFqK0xvQUF4R1VuVUZ2b1phUyt0ZVEzanlCZU9RMzZrT0xtSk0yQzh4L2t4b1FydkRHM2NmTExHZ25jWTArdHNLWjNEL2VYSldwQ3BlTkVsaFR0aklDZkJKVHYxQWw5c1ZaNmE1L01Sb0EzRTVseU5WaWxOVDZ0RndBc2ROanpka0hXbkNvNm81WVBKakN0Mmg2MVBlbEZzTENFbmdJQXRsUVMrOWhRMmpNUDJlZjNtNWJzMVAwOHJ5dkNOYkpreVBiem5ZY2JzSFZLd3JQM0ZkRlduaFNMeWtzUkdHWmhUbHlCY3dITXBTZWlRbXEvV1E4c2Y2RzNmYlNMWEFwL2IyOVNwSjJLY1FNR1BTWkx5elB4cmpVZ0N2Z2xnSWgra0F2czJtenRJL3NSUzgvOEk0WitQUFZZNDhDOTM5cC9HODA2Um9hT043UXkraXQwZi92OFVWd213VTFuY1d2Zks3dUxXS0lWRGpHVEw5dkVmZmZSQWk2alVDZ3BxeHowN05zWVIvbUJhaFdQRkxhd2lCM3VKc2hKTDlZT2ZNQjU2UlFmVFEzTUJpL2cxL3l0a0dWZ0ZVQkpQZGg5OUNFZ1E3Sks1WkJkamhmT05hMXpDNHdDc0xKYU5lQVRwaUc1WlZZOGpKdTA1VHYvR3FVNDZmZCtwczZNU3gvUHJxalBXNkFENXFZOTJsTitXVlY1ekc0OHFZeEdvQ0NaWVIrWlB3TlBzZ2lpTEpQLzZDYmdabFhwYkdsRSIsIm1hYyI6ImZhYjNkMTU0NGQ3ZDFlMWU1NTg0OWVjM2E3ZmM2ZTdlNjA0Y2QxZjFmMzNlMzliM2IzN2M0ZDIwNjAwMmVlNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+