В Калуге добавят новые троллейбусы на маршрут № 9

В понедельник, 22 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по возобновлению движения троллейбусов по маршруту №9.

— Хотелось бы узнать, а будет ли возобновлено движение троллейбусов по маршруту №9 на постоянной основе или мы так и будем ездить на полных автобусах? - написала женщина.

Управление Калужского троллейбуса прокомментировало ситуацию:

— На 9л маршруте осуществляют движение ежедневно 14 автобусов (большой и средней вместимости). Автобусы полностью дублируют движение троллейбусов. По мере выпуска на линию новых троллейбусов, обновление подвижного состава планируется и на 9 троллейбусный маршрут. Кроме того, следует отметить, что на Северном направлении осуществляют движение более 60 единиц техники.